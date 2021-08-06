Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин. По его словам, государству уже нужно брать на себя ответственность за ситуацию с заболеваемостью.

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Александрин рассказал, что сейчас единственная возможность спасти здоровье граждан или минимизировать риски заражения COVID-19 – вакцинация. Однако в этом вопросе следует четко смотреть на то, сколько процентов населения уже получили прививки.

Сейчас в Украине этот показатель составляет менее 6%, поэтому пока он никак не влияет на выработку коллективного иммунитета в государстве. Несмотря на это, расслабляться не стоит.

Нужно сегодня уже частично внедрять меры ограничительного характера,

– отметил эпидемиолог.

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