Надо уже внедрять ограничения, – эпидемиолог о том, как предотвратить вспышки COVID-19
Источник:24 канал
Министерство здравоохранения нарабатывает 3 плана течения новой волны коронавируса. Однако в государстве уже необходимо внедрять карантин.
Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин. По его словам, государству уже нужно брать на себя ответственность за ситуацию с заболеваемостью.
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Как отсрочить вспышку COVID-19
Александрин рассказал, что сейчас единственная возможность спасти здоровье граждан или минимизировать риски заражения COVID-19 – вакцинация. Однако в этом вопросе следует четко смотреть на то, сколько процентов населения уже получили прививки.
Сейчас в Украине этот показатель составляет менее 6%, поэтому пока он никак не влияет на выработку коллективного иммунитета в государстве. Несмотря на это, расслабляться не стоит.
Нужно сегодня уже частично внедрять меры ограничительного характера,
– отметил эпидемиолог.
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Александрин рассказал о ситуации с COVID-19 в Украине: смотрите видео
COVID-19 в Украине: последние новости
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас в Украине постепенно растет заболеваемость COVID-19. Поэтому новую вспышку можно ожидать в любой момент.
- В то же время в Украине стремительно распространяется штамм коронавируса Дельта. Уже официально подтвердили 147 случаев заражения этим вариантом инфекции.
- Специалисты Киевской школы экономики заявили, что новая вспышка COVID-19 может начаться в Украине еще до 17 августа. Все потому, что уровень госпитализации больных растет.
- За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у более чем 2 миллионов человек. Жертвами болезни стали более 53 тысяч граждан страны.