"Надуманная" болезнь или серьезная проблема: украинцев расспросили о депрессии

Украинцев расспросили, что они знают о депрессии и считают ли ее серьезной болезнью. В то же время обычные прохожие объяснили, как они относятся к визитам к психологу.

Некоторые граждане без сомнений отметили, что депрессия – это серьезная болезнь, когда человек, в частности, полностью апатично относится к жизни. В то же время украинцы признались, ранее считали заболевание "надуманным", однако изменили мнение после исследования информации.

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Прохожие рассказали, что знают – депрессия требует диагностирования, лечения, порой даже медикаментозного. Однако среди опрошенных были и те, кому срок не знаком, ведь "раньше такого слова не было".

В то же время путаницы с обычным плохим настроением и симптомами депрессии у большинства украинцев нет.

Что украинцы думают о визитах к психологу

Кроме того, граждане Украины, которые обращались за помощью к психологу, назвали такие визиты необходимыми. По их мнению, психологическое состояние является основной составляющей здоровья человека.

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К психологам обращаются периодически, некоторые разбирают с экспертом семейные проблемы. Однако некоторые украинцы отметили, что сами справляются с проблемами, поэтому в помощи не нуждаются.

Украинцы объяснили, как относятся к визитам к психологу и депрессии: видео