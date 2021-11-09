Крошечная страна переживает худшую волну COVID-19 С начала пандемии. Ежедневно в Сингапуре регистрируют по 2 – 3 тысячи новых больных.

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Правительство всегда оплачивало медицинские счета всех сингапурцев и других жителей определенных категорий, инфицированных вирусом (за исключением тех, которые получили положительный результат вскоре после возвращения из-за границы).

Но с 8 декабря власти начнут взимать оплату за лечение с COVID-пациентов, которые не были вакцинированы против болезни.

Невакцинированные люди составляют значительное большинство среди тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и непропорционально сильно увеличивают нагрузку на наши медицинские ресурсы,

– говорится в заявлении министерства.

Инфицированные смогут использовать обычные механизмы финансирования для покрытия расходов, такие как частное страхование.

Счета тех граждан, которые не подлежат под массовую вакцинацию (к примеру дети до 12 лет или дети с хроническими заболеваниями), будут полностью оплачены.

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