Эвакуационный самолет Воздушных сил A310 MedEvac будет перевозить тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионы, где нагрузка на реанимации меньше. Он оснащен полноценным реанимационным оборудованием.

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Известно, что в 14 часов самолет приземлится в баварском Меммингене и повезет первых больных в Мюнстер в западную часть страны. Вероятно, могут привлечь даже 2 самолета.

Правительство подготовилось к этому еще в начале пандемии

Германия еще во время первой волны COVID-19 подготовила план перевозки тяжелобольных, чтобы не допускать критической перегрузки больниц. Согласно ему, для пациента сначала ищут место в соседних федеральных землях, отнесенных к этому "кластеру". Если же такой возможности нет, тогда рассматривают перевозки уже в пределах всей страны.

Ситуация с коронавирусом в Германии: основное

За минувшие сутки в стране выявили более 76 тысяч новых больных коронавирусом. Показатель заболеваемости за последние 7 дней тоже максимальный – 438,2.

Недавно Германия пересекла деление в более чем 100 тысяч смертей против коронавируса с начала пандемии.

Сейчас она на 5 месте по смертности в Европе после России, Британии, Италии и Франции.

В стране самый низкий уровень вакцинации в ЕС. Многие люди покупают поддельные COVID-сертификаты. Всего Германия открыла более 3000 расследований о продаже поддельных документов.