Наибольшее количество больных с января: в Великобритании ухудшилась ситуация с COVID-19

В Великобритании наблюдают ухудшение эпидемической ситуации. За прошедшие сутки, 6 июля, в стране обнаружили 28 773 случая COVID-19.

Этот показатель является самым высоким с конца января. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

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В то же время отмечают, что за последние 24 часа в Британии зафиксировали 37 смертей от коронавируса.

На фоне роста новых заражений глава Минздрава отметил:

С 16 августа лицам, которые полностью вакцинировались, больше не нужно изолироваться после контакта с людьми, больными COVID-19.

В министерстве добавляют, что 5 июля в стране прививали 224 776 граждан: первую дозу получили 76 962, вторую – 147 814.

Ситуация с коронаврусом в Британии

заболели – 4 958 868 людей;

выздоровели – 4 341 354 граждане

умерли – 128 268 пациентов.

В Великобритании число инфекций растет уже более месяца. Кроме этого, все большее распространение получает штамм "Дельта".