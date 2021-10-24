При этом, вакцинация также даже не дает гарантии, что течение болезни будет легким. Об этом написал Тарас Жиравецкий, главный врач одного из диагностических центров Львова.

Вместе с тем – вакцинироваться необходимо, даже если вы уже переболели коронавирусом. Это может защитить вас от госпитализации и смерти, а также от новых штаммов болезни.

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По словам медика, привитым от коронавируса нужно максимально защищать себя от возможного инфицирования, так же как и непривитым.

Самая большая ошибка вакцинированных, что многие из них думают, что не могут заразиться вирусом, а если заразятся, то тест можно не сдавать и вирус они не передают. А кроме того у них "зеленый свет" с сертификатом на все массовые мероприятия и пропуск куда угодно,

– написал Жиравецкий.

Почему важно вакцинироваться

Он напомнил, что сейчас очень важно сделать прививку, поскольку ситуация тяжелая. Например, только во Львовской области 90% госпитализированных пациентов – непривитые.

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"Часто на этом акцента нет и все думают, что у них нет шансов попасть в больницу... Более 200 пациентов в больницах Львовской области вакцинированы! Это действительно менее 10% всех пациентов, которые сейчас лечатся, но жизнь каждого бесценна!" – добавил медик.

Внимание! Если человек, имеющий естественный иммунитет после выздоровления от коронавируса, решит сделать прививку против COVID-19, он получит гибридный иммунитет. Теперь ученые доказали, что именно он эффективнее справляется с новыми штаммами вируса. Зачем прививаться, если уже болели коронавирусом – читайте здесь.

Текст сообщения Жиравецкого:

Самая большая ошибка вакцинированных, что многие из них думают, что не могут заразиться вирусом, а если заразятся, то тест можно не сдавать и вирус они не передают. А, кроме того, у них "зеленый свет" с сертификатом на все массовые мероприятия и пропуск куда угодно... это очень важно сейчас всем помнить, потому что часто на этом акцента нет и все думают, что у них нет шансов попасть в больницу... более 200 пациентов в больницах Львовщины вакцинированы! Это действительно менее 10% всех пациентов, которые сейчас лечатся, но жизнь каждого бесценна!