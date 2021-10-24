Самая большая ошибка вакцинированных, – врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине

Львовский врач обратился ко всем вакцинированным украинцам. Он заявил, что прививка от коронавируса не на 100% защищает от заражения. Более того, не дает человеку "зеленый" свет.

При этом, вакцинация также даже не дает гарантии, что течение болезни будет легким. Об этом написал Тарас Жиравецкий, главный врач одного из диагностических центров Львова.

Вместе с тем – вакцинироваться необходимо, даже если вы уже переболели коронавирусом. Это может защитить вас от госпитализации и смерти, а также от новых штаммов болезни.

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По словам медика, привитым от коронавируса нужно максимально защищать себя от возможного инфицирования, так же как и непривитым.

Самая большая ошибка вакцинированных, что многие из них думают, что не могут заразиться вирусом, а если заразятся, то тест можно не сдавать и вирус они не передают. А кроме того у них "зеленый свет" с сертификатом на все массовые мероприятия и пропуск куда угодно,

– написал Жиравецкий.

Почему важно вакцинироваться

Он напомнил, что сейчас очень важно сделать прививку, поскольку ситуация тяжелая. Например, только во Львовской области 90% госпитализированных пациентов – непривитые.

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"Часто на этом акцента нет и все думают, что у них нет шансов попасть в больницу... Более 200 пациентов в больницах Львовской области вакцинированы! Это действительно менее 10% всех пациентов, которые сейчас лечатся, но жизнь каждого бесценна!" – добавил медик.

Если человек, имеющий естественный иммунитет после выздоровления от коронавируса, решит сделать прививку против COVID-19, он получит гибридный иммунитет. Теперь ученые доказали, что именно он эффективнее справляется с новыми штаммами вируса. Зачем прививаться, если уже болели коронавирусом – читайте здесь

Текст сообщения Жиравецкого:

Самая большая ошибка вакцинированных, что многие из них думают, что не могут заразиться вирусом, а если заразятся, то тест можно не сдавать и вирус они не передают. А, кроме того, у них "зеленый свет" с сертификатом на все массовые мероприятия и пропуск куда угодно... это очень важно сейчас всем помнить, потому что часто на этом акцента нет и все думают, что у них нет шансов попасть в больницу... более 200 пациентов в больницах Львовщины вакцинированы! Это действительно менее 10% всех пациентов, которые сейчас лечатся, но жизнь каждого бесценна!