В Украине за минувшие сутки, 6 января, коронавирусом заболели 8 997 человек. К сожалению, 148 – умерли от осложнений.

В госпитализации с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки нуждались 2 567 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбуке.

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По состоянию на 7 января и с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 099 493 человек. Из них 773 214 пациентов выздоровели и 19 505 умерли от осложнений.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 731 случай;

Винницкая область – 250 случаев;

Волынская область – 142 случая;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 572 случая;

Житомирская область – 463 случая;

Закарпатская область – 111 случаев;

Запорожская область – 509 случаев;

Ивано-Франковская область – 137 случаев;

Киевская область – 480 случаев;

Кировоградская область – 82 случая;

Луганская область – 331 случай;

Львовская область – 288 случаев;

Николаевская область – 411 случаев;

Одесская область – 694 случаев;

Полтавская область – 389 случаев;

Ровненская область – 326 случаев;

Сумская область – 505 случаев;

Тернопольская область – 198 случаев;

Харьковская область – 599 случаев;

Херсонская область – 147 случаев;

Хмельницкая область – 411 случаев;

Черкасская область – 233 случая;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 413 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Лаборатории за сутки осуществили 54 438 исследований: из них 37 287 методом ПЦР и 17 151 ИФА-тест. С начала пандемии в Украине провели 5 717 403 ПЦР-теста.

Напомним! С 8 по 24 января в Украине будут действовать усиленные ограничения.



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