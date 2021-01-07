Накануне Рождества в Украине зафиксировали 8 997 новых больных коронавирусом
В Украине за минувшие сутки, 6 января, коронавирусом заболели 8 997 человек. К сожалению, 148 – умерли от осложнений.
В госпитализации с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки нуждались 2 567 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбуке.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 731 случай;
- Винницкая область – 250 случаев;
- Волынская область – 142 случая;
- Днепропетровская область – 414 случаев;
- Донецкая область – 572 случая;
- Житомирская область – 463 случая;
- Закарпатская область – 111 случаев;
- Запорожская область – 509 случаев;
- Ивано-Франковская область – 137 случаев;
- Киевская область – 480 случаев;
- Кировоградская область – 82 случая;
- Луганская область – 331 случай;
- Львовская область – 288 случаев;
- Николаевская область – 411 случаев;
- Одесская область – 694 случаев;
- Полтавская область – 389 случаев;
- Ровненская область – 326 случаев;
- Сумская область – 505 случаев;
- Тернопольская область – 198 случаев;
- Харьковская область – 599 случаев;
- Херсонская область – 147 случаев;
- Хмельницкая область – 411 случаев;
- Черкасская область – 233 случая;
- Черновицкая область – 161 случай;
- Черниговская область – 413 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Лаборатории за сутки осуществили 54 438 исследований: из них 37 287 методом ПЦР и 17 151 ИФА-тест. С начала пандемии в Украине провели 5 717 403 ПЦР-теста.
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