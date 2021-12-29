​Сейчас девочка проходит реабилитацию. Нейрохирурги городской детской больницы Первого территориального медицинского объединения отметили, что такое сложное нейрохирургическое вмешательство выполнено впервые.

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Девочка родилась здоровой, но болезнь резко проявилась

Девочка Кристина родилась, казалось, здоровым ребенком. Она активно развивалась и в год уже научилась ходить.

Однако через несколько месяцев мышцы в ее ножках начали напрягаться, появилось ощущение крепатуры. Оно ежедневно лишь усиливалось. Через какое-то время ребенок уже не мог стоять на ногах.

Причина – генетическая болезнь Штрюмпеля.

Болезнь Штрюмпеля – что это? Это наследственное заболевание, при котором поражаются боковые и передние спинномозговые столбы. Патология является наследственной и имеет разные типы наследования, среди которых доминантные формы протекают тяжелее и в худшем случае приводят к глубокой инвалидизации человека. Основным симптомом болезни Штрюмпеля является глубокий парез нижних конечностей. Движения в ногах затруднены, на поздних стадиях – практически невозможны.

Несколько лет передвигалась с коляской

Она несколько лет передвигалась только с коляской-опорой. Сперва врачи приписывали ребенку лекарства, которые снимают спастику, то есть, напряжение в ножках.

Также она проходила реабилитацию, однако недуг прогрессировал.

Через какое-то время стало понятно – без операции ходить она не сможет,

– отметили врачи.

Сложнейшая операция

Сейчас Кристинка получила шанс самостоятельно ходить благодаря операции на спинном мозге – это очень сложное нейрохирургическое вмешательство. Оно называется "селективная дорзальная ризотомия". Именно это и стало спасительным для малышей.

Как происходит операция? Во время этого вмешательства нейрохирурги добираются до спинного мозга и частично перерезают чувствительные нервы, идущие к ногам и провоцируют напряжение. Операцию надо выполнить так, чтобы устранить проблему и не задеть нервы, которые отвечают за движение.

Еще до недавнего времени такие операции выполнялись только за рубежом. Однако родители Кристины решили довериться нашим врачам.

Как чувствует себя ребенок

К счастью, все прошло успешно. Напряжение в мышцах ножек маленькой пациентки уменьшилось. Сейчас девочка проходит реабилитацию. И хотя без опоры она еще не ходит, но уже может полностью становиться на стопы.



Сейчас девочка проходит реабилитацию и впоследствии сможет самостоятельно ходить / Фото ПТМ

Если положительная динамика будет продолжаться, 5-летняя Кристина вскоре сможет свободно ходить.

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