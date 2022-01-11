Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что в некоторых областях сейчас увеличивается количество новых случаев и госпитализаций. Однако, этот рост не является значительным.
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Речь идет о Сумской и Херсонской областях. Но это пока не свидетельствует о том, что уже началась новая волна.
Игорь Кузин – главный санврач
"Мы еще не видим ухудшения эпидситуации. Скорее срабатывает послепраздничный период, когда люди откладывали поход к врачу".
Когда начнется новая волна
По прогнозам Министерства здравоохранения, очередной всплеск будет с конца января 2021 года.
В это время будет больше Омикрона,
– объяснил Кузин.
Пик придется на февраль с постепенным спаданием вплоть до апреля. То есть это будет длительная вспышка на несколько месяцев.
"Длительность и размах новой волны будут зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", – подчеркнул главный врач страны.
Какая ситуация с коронавирусом и вакцинацией в Украине
Источник: Минздрав
За предыдущие сутки, 10 января, в Украине выявили 5 429 новых больных коронавирусом. К сожалению, еще 219 инфицированных умерли. За все время пандемии в Украине: коронавирусом заболел – 3 709 871 человек. Удалось выздороветь – 3 522 547 пациентам. К сожалению, умерли 97 544 жителя Украины.
В Минздраве также отметили, что уже почти 48% взрослых украинцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19.
Так, с начала вакцинальной кампании привили 14 842 428 человек, из них получили первую дозу – 14 842 426 человек, две дозы – 14 039 548 человек. В то же время получили дополнительную дозу – 6 669 человек, бустерную – 28 085 человек. В общей сложности провели 28 916 728 прививок.
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