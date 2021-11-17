В своем обзоре Министерство здравоохранения отмечает, что ни ПЦР-тест, ни экспресс-тест на антиген не определяют наличие антител к COVID-19 в организме. Это можно сделать только с помощью теста ИФА.

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Антитела – не повод не вакцинироваться

Минздрав отмечает, что наличие антител к коронавирусу, который вызывает COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни.

Следовательно, обнаружение антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса и не является основанием для отказа от вакцинации.

Более того, сегодня неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.

Нужен ли тест перед вакцинацией

Также в Министерстве отмечают, что ни один из тестов не обязателен перед проведением вакцинации. Прежде всего говорится о тесте на определение антител.

Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным.

– отмечают в Минздраве.

Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь.

Вакцинация в Украине