До сих пор в воздействии на усиление иммунного ответа против COVID-19 ученые изучали лишь витамины D и C. Также анализировалось влияние цинка и магния, но на витамин B6 как-то не обращали внимания.

Ученые из Высшей школы комплексного обучения Университета Хиросимы считают, что наличие витамина B6 снижает вероятность развития цитокинового шторма при коронавирусе.

К теме Кто тяжелее всего переносит коронавирус: 4 основные группы

Ведь питание сильно влияет на риск развития сердечных или метаболических заболеваний. Таких как ожирение или диабет.

В последнее время было много исследований о роли диеты и питательных веществ для защиты от COVID-19. Однако далеко не все обратили внимание на важную роль витамина B6.

Исследователи привели доказательства того, что витамин B6 защищает против сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, подавляя воспаление, а также окислительный и карбонильный стресс.

В чем опасность тромбоза и цитокинового шторма Тромбоз (свертывание крови) и цитокиновый шторм (гипервоспаление) тесно связаны с тяжестью COVID-19. Цитокиновый шторм возникает, когда иммунная система выходит из строя и начинает атаковать даже здоровые клетки. Сгустки крови блокируют капилляры – кровь плохо поступает в жизненно важные органы, что нарушает их работу.

Почему витамин B6 полезен

Витамин B6 известный питательным веществом против тромбоза и воспаления. Дефицит этого витамина также связывают со снижением иммунной функции и повышенной благоприятности к вирусным инфекциям.

Витамин B6 имеет тесную связь с иммунной системой. Его уровень всегда падает у людей с хроническими воспалениями, такими как ожирение, диабет и сердечные заболевания. Из новостей видно, что люди с ожирением и диабетом подвергаются высокому риску заражения COVID-19,

– заявил ведущий автор исследования Танутчапорн Кумрунгзее.

Своим исследованием ученые хотят обратить внимание не только на роль витамина B6, но и на важность снижения избыточного веса и здорового питания.

Но прежде чем уверенно заявлять о том, что наличие витамина B6 может помочь при коронавирусе, нужно провести клинические испытания.

В каких продуктах есть витамин B6: