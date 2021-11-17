Наличие вакцины от COVID-19 в пункте прививки можно проверить через чат-бот

Украинцы теперь могут проверить наличие и количество вакцин в пункте прививки. Сделать это можно с помощью специального чат-бота в телеграме.

Он называется чат-бот "Медицинские закупки Украины". Чтобы попасть на него, следует перейти по ссылке.

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Наличие вакцин можно узнать в чат-боте

С помощью чат-бота украинцы смогут увидеть, сколько сейчас вакцин в определенном пункте прививки.

Кроме того, там можно узнать адреса пунктов прививки, которые расположены ближе всех к месту нахождения человека. В чате есть перечень доступных вакцин, из которых человек может выбрать ту, которой хотел бы привиться.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге сообщил, что базу данных телеграм-бота обновляют каждый день. Она основывается на отчетах, которые передают пункты вакцинации в информационную систему MedData.



Такое вы увидите, перейдя на страницу чат-бота / Скриншот

Вакцинация украинцев от коронавируса: что известно

В течение 16 ноября в Украине от коронавируса вакцинировали более 290 тысяч человек. Это значительно больше, чем было за предыдущие сутки.

С начала вакцинальной кампании привили 12 445 581 человека, 12 445 579 из них получили первую дозу вакцины. В свою очередь полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек.

Записаться на вакцинацию можно через семейного врача, сервис Helsi или просто прийти и стать в живую очередь.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал