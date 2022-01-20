Нам не удалось избавиться от английского акцента: история подростка с аутизмом и чувством юмора

Андрей Тарасенко из Харькова живет жизнью обычного подростка: стройный, сероглазый 15-летний парень любит плавать, путешествовать, учиться, познавать все новое, а особенно тянется к изучению иностранных языков.

В арсенале у Андрея – испанский и французский языки, а знанием английского паренек прославился на всю школу. Однако подросток не простой ребенок-Андрей имеет аутизм.

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Поиски садика

Мальчик стал одним из героев проекта МОО "Ребенок с будущим", которая занимается адвокацией прав детей с аутизмом в Украине, – новогоднего календаря 2022.

У парня проблемы с коммуникацией, которые мешали свободно общаться и находить общий язык с окружением еще с детства. По словам мамы Андрея, Виталии, семья очень долго выбирала детский сад, персонал который согласился бы принять особого ребенка к себе, ведь малыш не слушался, убегал, прятался, плакал.

Поэтому в заведение, где к ребенку отнеслись с должным вниманием, удалось попасть лишь в 5 лет. Это была группа знакомой семьи, год в которой стоил пяти в обычном садике. По словам мамы парня, именно эта воспитательница относилась к детям как к команде, но очень уважала личное пространство маленького Андрея. Так, когда мальчик чувствовал сенсорные перегрузки, он прятался в шкаф или садился на подоконник.

Работники садика следили лишь за безопасностью маленького воспитанника, но никогда не запрещали ему отдыхать таким образом и ждали, пока Андрей сам вернется в коллектив. Семья Андрея даже была немного шокирована тем, что сын спокойно остается в садике на целый день, и радовалась уважительному отношению к ребенку, результатом которого стало то, что в садике Андрей впервые осознанно отпраздновал свой день рождения.

Андрей очень ждал этого дня. В группе в его честь малышня водила хороводы, пела песни. Домой сын вернулся счастливый и с кучей подарков. Раньше ребенок вообще не обращал внимание на знаковость этого дня, не чувствовал важности события. Однако здесь все изменилось, и сын почувствовал настоящий праздник,

– вспоминает мама Андрея.

Диагноз и лечение

Женщина отмечает, что о наличии проблемы семья знала с детства, однако официально диагностировать расстройство аутистического спектра удалось лишь в 7 лет.

"У нас очень хорошая врач-педиатр, которая обратила внимание на существование проблемы еще в возрасте одного года восьми месяцев. Мальчик не играл с другими детьми, выбирал спокойные и тихие занятия: сам себе рисовал, смотрел мультики, играл с игрушками. Все это выглядело очень отстраненно. А впоследствии Андрей перестал держать зрительный контакт и реагировать на обращенную речь. Мы видели, что сначала ребенок развивался нормально, ведь у нас есть старший на три года сын и есть с чем сравнивать". – рассказала женщина

Врач рекомендовала обратиться к психоневрологу и задать вопрос об аутизме. Сначала ему предложили витамины для улучшения мозговой деятельности, затем нейролептики для получения быстрого результата. Но родители ушли от врача и начали искать альтернативные варианты помощи – успели побывать в дельфинарии, попить святой воды, походить к различным колдунам.

Но все же вернулись к традиционной медицине: наблюдали сына сразу у двух врачей, делали массажи и в центрах раннего вмешательства занимались АВА-терапией, которая в то время как метод коррекции в нашей стране находилась в зачаточном состоянии. Мы не знали, что именно помогало, но прогресс был. А точный диагноз Андрею установили в 7 лет, когда нужно было собираться в школу, в которой мы увидели мир, отличимый от детского сада,

– отметила женщина.

Поход в школу

В начальной школе Андрей учился на индивидуальной форме вплоть до четвертого класса. Но такие уроки, как рисование, музыка и еще некоторые, посещал вместе со всеми детьми для социализации. С пятого класса появилась тьютор, которая сопровождала Андрея на протяжении двух лет, до своего выхода в декретный отпуск.

Это обстоятельство способствовало тому, что семья пересмотрела собственную позицию по обучению Андрея и перевела его на индивидуальную форму обучения. Дело не в том, что ребенок прикипел к конкретному человеку, а в целом в достаточно глубоких проблемах образовательной сферы и ее возможностей. Так, в классе, где учится Андрей, есть три ребенка с особенностями развития.

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Такое количество на 25 учеников истощает учителя, у которого нет помощника – ассистента учителя или тьютора ребенка. К тому же школьный персонал не очень заинтересован в том, чтобы на уроках присутствовала посторонний человек, потому что нет культуры в этом отношении: педагоги считают это слежкой или подглядыванием.

Так, сначала тьютора Андрея не пускали в класс во время уроков, аргументируя тем, что при необходимости ее позовут. Но парня нужно было выводить каждые 20 минут, чтобы избежать перегрузки. Однако мама Виталия решила не спорить, а постепенно завоевывать доверие:

Пусть это происходило медленно, однако по-доброму. И через некоторое время учителя сами удивлялись результатам: Андрей начал лучше усваивать материал, запоминать, делать все домашние задания, отвечать на уроках. Дело в том, что урок проводят для нормотиповых детей, а особенные дети обычно не успевают за темпом подачи материала и не понимают, что именно нужно делать, поэтому в знаниях большие пробелы. Однако некоторые педагоги начали злоупотреблять тьютором, оставляя класс на человека, в обязанности которого входит помощь только одному ребенку за счет его родителей,

– вспоминает мама Андрея.

Также Виталия подчеркивает и проблему отсутствия квалифицированных психологов. Но самое главное – это отсутствие достаточной информации о расстройстве и тренингов для учителей, которые просто не знают, как работать с особыми детьми:

"Мне очень повезло, ведь я хорошо коммуницирую с администрацией школы. Я предложила встретиться с психологами, которые занимаются с Андреем; они рассказывали учителям про аутизм и делились рекомендациями по организации учебного процесса. И это дало свой результат: многие вещи можно использовать не только с аутичными учениками, но и с нормотиповыми, что значительно улучшает жизнь педагогов. Однако есть и такие, которые считают 25-летний педагогический стаж вершиной знаний о поведении и психологии детей и не соглашаются учиться. Поэтому отсутствие знаний и нежелание их получить очень усложняют процесс работы с особыми детьми".

В школу Андрей ходит в основном самостоятельно (без сопровождения мамы) и с удовольствием, хотя ему не всегда легко дается академическая нагрузка. Однако некоторые таланты подростка сделали из него звезду: Андрей изучает иностранные языки и прославился на всю школу словарным запасом и английским произношением. Парень настолько увлекся английским, что у него появился акцент носителя языка, поэтому долго пришлось посещать логопеда, чтобы тот помог от него избавиться, однако так ничего и не удалось.

Увлечения и хобби

Андрей очень любит воду и занимается плаванием в бассейне с тренером. Мама отмечает, что сын может принимать по нескольку раз в день ванну, как способ снять стресс. Поэтому счета за использование воды в этой семье значительно больше, чем в других.

Семья довольно долго пыталась приобщить парня к какому-то командному виду спорта, чтобы улучшить коммуникативные навыки, но ничего из того не вышло, потому что бассейн для Андрея – лучший способ как быть в тонусе, так и средство для снятия стресса. Также тренеру удалось наладить контакт с подростком, сейчас Андрей ходит на тренировки с большим удовольствием, и они скучают друг по другу во время перерывов в занятиях.

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Как и любой современный подросток, Андрей неравнодушен к гаджетам: после пробуждения сразу берет в руки телефон. Но только до того момента, как проснется мама, – подростка ограничивают в пользовании телефона, потому что перенагрузка может привести к мелтдауну. И все же семья понимает, что от технологий никуда не деться, и учит Андрея самому отслеживать свое состояние, чтобы не истощаться.

Мама Андрея отмечает, что у сына есть одно уникальное качество, которое по большей части отсутствует у людей с аутизмом, – это чувство юмора. Парень живо шутит, может рассмешить и разыграть людей вокруг, за что сверстники его очень любят, а дома никогда не бывает грустно. И хотя до сих пор у подростка есть проблемы с речью и обучением, юмор и настойчивость помогают двигаться дальше и жить полной жизнью.