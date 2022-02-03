Его целесообразность долгое время обсуждали в научных кругах с точки зрения безопасности и этичности, однако он все же состоялся в начале 2021 года. Это позволило ученым в режиме реального времени подробно изучить возможности нашего иммунитета. Они обнаружили весьма неожиданные результаты.

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Как происходило преднамеренное инфицирование

В исследовании приняли участие 34 человека в возрасте 18 – 30 лет. Волонтеры получили очень низкую дозу инфекции – эквивалентную примерно количеству вируса в одной респираторной капле.

Справка. Хотя ученые ожидали, что для заражения нужно увеличить дозировку, однако с первой попытки более половины участников заболели.

Вирусная нагрузка росла невероятно быстро – первые симптомы появились менее чем через 2 дня от момента инфицирования. В среднем от 9 до 12 дней в организме вирус сохранялся в большом количестве. ​Это означает, что в течение этого периода зараженный оставался опасным для окружающих.

Стоит заметить, что эти результаты контрастируют с общепринятым 5-дневным инкубационным периодом, как отметили авторы.

Нужно ли увеличить срок самоизоляции Новые данные подтвердили многие выводы ученых, в частности о необходимости соблюдения длительной самоизоляции даже при отсутствии симптомов. По словам ученых, примерно половина случаев заражения (44%) происходят до появления признаков инфекции. Примечательно, что выделение и концентрация вируса никак не зависели от тяжести симптомов COVID-19. Так, эти данные еще раз подтверждают необходимость изоляции в течение 10 дней после появления симптомов

Самыми частыми симптомами у добровольцев были:

боль в горле;

насморк;

чиханье.

Потерю обоняния и вкуса зафиксировали у 70% больных. Эти проблемы сохранялись у некоторых более 6 и 9 месяцев. У одного из добровольцев не было кашля.

Однако часть людей с положительным ПЦР-тестом вообще не имела никаких симптомов. Однако наблюдали высокую вирусную нагрузку в дыхательных путях, которая сохранялась примерно такой же период, как и у добровольцев с симптомами.

Были и те, кто вообще не заболел

Важный научный интерес имеют и участники, которые не заболели и показали отрицательный результат теста во время диагностики.

У некоторых был очень низкий уровень вируса в течение коротких периодов. Это позволяет предположить, что их иммунная система активно боролась с вирусом,

– прокомментировал автор работы Кристофер Чиу.

Защитный эффект ученые пока что объясняют наличием иммунитета к коронавирусам, вызывающих простуду, а также мощной врожденной иммунной реакцией. Окончательных выводов пока не обнародовали.

"Эти и последующие исследования будут полезны при разработке вакцин не только от COVID-19, но и против широкого спектра коронавирусов", – отметил врач-инфекционист и вирусолог Мэтт Мемоли из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

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На этом останавливаться не собираются

Сейчас команда планирует запустить еще один эксперимент, в котором добровольцы будут инфицированы штаммом Дельта. В этом исследовании попытаются определить иммунные факторы, которые защищают людей от инфекции после вакцинации.

Планируется, что в эксперименте будут участвовать только люди с очень низким риском тяжелого течения COVID-19.