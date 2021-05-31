В НАН Украины опровергают искусственное происхождение COVID-19

Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца НАНУ Виктор Досенко убежден, что коронавирус не был создан искусственно.

Генетик, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца НАНУ Виктор Досенко в эфире одного из украинских телеканалов предположил, что коронавирус могли вынести из лаборатории.

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Безусловно, какой-то вирус могли изучать, он, конечно, природного происхождения – от летучих мышей. И он каким-то образом преодолел этот барьер и был вынесен из лаборатории. И это большая разница – создан в лаборатории и вынесен из лаборатории,

– заявил Досенко.

Ученый отметил, что вирусы не живут и не размножаются вне организма и их может стать больше по нашим клеткам.

"А мутирует вирус не один, а с помощью наших ферментов – это мы его пытаемся таким образом остановить, и останавливаем, но создаем новые штаммы, новые варианты, несколько отличные от первоначального варианта вируса. И чем больше людей инфицировано одновременно, тем больше вероятность создания более удачных, более патогенных вариантов любого вируса", – добавил генетик.

Что известно об информации про искусственное создание COVID-19

Данные секретного отчета разведки США, которые есть в распоряжении The Wall Street Journal, свидетельствуют о том, что трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели со всеми симптомами коронавирусной болезни в ноябре 2019 года еще до появления информации о COVID-19. Издание пишет, эта информация может свидетельствовать о том, что происхождение коронавируса является искусственным.

Директор Уханьской Национальной лаборатории биобезопасности, которая является частью Уханьского института вирусологии, категорически опроверг эту информацию. Об этом пишет CNN.

Я читал это, это полная ложь. Эти утверждения беспочвенны. Лаборатория не знала об этой ситуации, и я даже не знаю, откуда такая информация,

– заявил он.

30 марта эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнародовали отчет о своих поисках происхождения коронавируса. Согласно их данным, COVID-19 впервые был зафиксирован в ноябре 2019 года, но его реальное происхождение так и осталось тайной.