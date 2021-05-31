Генетик, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ Віктор Досенко в етері одного з українських телеканалів припустив, що коронавірус могли винести з лабораторії.

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Безумовно, якийсь вірус могли вивчати, він, звичайно, природного походження – від кажанів. І він якимось чином подолав цей бар'єр і був винесений з лабораторії. І це велика різниця - створений в лабораторії і винесено з лабораторії,

– заявив Досенко.

Вчений зазначив, що віруси не живуть і не розмножуються поза організмом і їх може стати більше за нашими клітинами.

"А мутує вірус не один, а з допомогою наших ферментів – це ми його намагаємося таким чином зупинити, і зупиняємо, але створюємо нові штами, нові варіанти, дещо відмінні від початкового варіанту вірусу. І чим більше людей інфіковано одночасно, тим більша ймовірність створення більш вдалих, більш патогенних варіантів будь-якого вірусу", – додав генетик.

Що відомо про інформацію про штучне створення COVID-19

Дані секретного звіту розвідки США, які є в розпорядженні The Wall Street Journal, свідчать про те, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в листопаді 2019 року ще до появи інформації про COVID-19. Видання пише, ця інформація може свідчити про те, що походження коронавірусу є штучним.

Директор Уханьскої національної лабораторії біобезпеки, яка є частиною Уханьского інституту вірусології, категорично спростував цю інформацію. Про це пише CNN.

Я читав це, це цілковита брехня. Ці твердження є безпідставними. Лабораторія не знала про цю ситуацію, і я навіть не знаю, звідки така інформація,

– заявив він.

30 березня експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднили звіт про свої пошуки походження коронавірусу. Згідно з їхніми даними, COVID-19 вперше був зафіксований в листопаді 2019 року, але його реальне походження так і залишилося таємницею.