В Национальной академии наук сообщили, что Украина прошла плато третьей волны COVID-19. По мнению ученых, заболеваемость должна идти на спад, а эпидемическая ситуация улучшаться.

В НАН Украины отметили, что в период с 7 по 14 апреля в Украине снизился дневной прирост больных коронавирусной инфекцией.

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По словам представителей НАН, официальная статистика не является точной, поэтому может искажать данные. Причиной этого является то, что информацию вносят в реестр больных нерегулярно.

Но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение,

– заявили ученые.

Еще месяцем ранее Украина возглавляла рейтинг по количеству госпитализаций в Европе, а количество пациентов на аппаратах ИВЛ достигло самого высокого уровня с начала эпидемии.

Распространение британского штамма коронавируса в Украине

Кроме того, в НАН назвали регионы, где чаще всего обнаруживали британский штамм коронавируса. Так, в феврале 2/3 всех отобранных образцов оказались британским штаммом.

Ученые заявили, что наиболее пораженными этим штаммом вируса были западные области и Киев. Высокий процент мутаций (более 80%) обнаружили в Житомирской, Киевской, Донецкой и Кировоградской областях.



План вакцинации украинцев от коронавируса / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала