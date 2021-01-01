Риски потери памяти поможет снизить обычный напиток, без которого многие люди не представляют своего утра, или же лакомятся им в течение дня. И, как оказалось, не зря!

Кофе может снизить риск потери памяти до 70%

Исследование показало, что выпивание трех и больше чашек в день ассоциировалось с лучшей памятью, чем только одна чашка в день, пишет Psyblog.

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У женщин старше 80 лет снижение риска составило 70% для тех, кто выпил три или больше чашек.

У женщин старше 65 лет риск уменьшился на 30%.

Женщины особенно чувствительны к кофеину

Хотя это исследование было сосредоточено на женщинах, другие показали нейропротекторное действие и на мужчин.

Вероятно, употребление кофе может помочь отсрочить деменцию, хотя и не может предотвратить ее.

Во время исследования в течение 4 лет анализировали данные 7 017 человек: контролировали потребление кофе и проводили тесты памяти.

Детали исследования

Результаты показали, что у женщин были лучшие воспоминания, выпивая 3 и больше чашек кофе в день, особенно в старшем возрасте.

Женщины могут быть более чувствительными к воздействию кофеина. Их организм может по-разному реагировать на стимулятор, или они могут по-разному метаболизировать кофеин,

– отметила исследовательница Карен Ричи.

Перспектива открытия

Исследователи предупредили, что нужны более глобальные исследования, чтобы точно понимать, как кофеин влияет на мозг, и никак пока не предлагать кофеин как способ улучшения когнитивных способностей.

Но результаты интересные – употребление кофеина уже широко распространено, и оно имеет меньше побочных эффектов, чем другие способы снижения когнитивных функций,

– резюмировали ученые.