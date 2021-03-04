У Коломиї, що на Прикарпатті, через спалах захворюваності на COVID-19 лікарні залишаються переповненими. Однак наразі у регіоні фіксують певне затишшя.

Заступник міського голови Коломиї Олег Токарчук розповів, що зараз немає значного зростання кількості хворих в амбулаторній мережі. Як він зазначив, у регіоні є ще близько 10 вільних ліжок для госпіталізації пацієнтів.

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Однак Токарчук заявив, що це не свідчить про кінець пандемії у регіоні. Така ситуація може бути свідченням лише певного "затишшя".

Таке затишшя може бути пов'язане з карантинними обмеженнями, які вводили приблизно тиждень тому. Однак ситуація далі продовжує бути серйозною,

– наголосив заступник міського голови.

За словами Токарчука, у Коломийській громаді зросла кількість хворих, які потребують інтенсивного лікування. Водночас це спричиняє й збільшенню смертності.

Як зауважив заступник мера Коломиї, якщо під час першої хвилі коронавірусу хворобу важче переносили люди похилого віку, то зараз реєстр значно "омолодився".

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Токарчук розповів, що минулий тиждень був вкрай критичним для регіону, бо тоді щодня реєстрували щоразу більшу кількість хворих, які потребували амбулаторного лікування. Через це зростала кількість госпіталізацій.

"Навіть збільшення на 20 стаціонарних ліжок не допомогло нам госпіталізувати всіх пацієнтів, тому їх возили у Верховину й навіть пропонували везти у Львівську область. Це була критична ситуація", – заявив він.

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За словами Токарчука, на території громади є 2 лікарні, у яких надають допомогу хворим на коронавірус. Водночас він зауважив, що вакцинація там ще не почалася.

Токарчук додав, що на 9 – 10 березня запланували навчання бригади медиків, однак лікарі вже очікують отримати щеплення.

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