В исследовании ученые представили новые данные, подтверждающие высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний у молодежи, потребляющей алкоголь, наркотики и табак.

Распространенность основных сердечно-сосудистых заболеваний среди молодых и людей среднего возраста увеличивается. Большой вклад в этот рост делают ожирение и метаболический синдром. Вместе с тем в важнейших факторов риска ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов относят курение, употребление наркотиков и алкоголя.

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В новом исследовании ученые проанализировали данные более миллиона медицинских карт пациентов крупной американской сети здравоохранения для ветеранов.

Они фокусировались на преждевременное (в возрасте до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин) и крайне преждевременное (в возрасте до 40 лет) развития ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.

Влияние различных веществ на сердце

Люди, у которых преждевременно развивались сердечно-сосудистые болезни, чаще курили (доля курильщиков среди умерших преждевременно была 63%, а среди умерших не преждевременно – 41%), пили алкоголь (32% против 15%), употребляли кокаин (13% против 2.5 %), амфетамины (3% против 0.5%) и каннабис (12.5% ​​против 3%).

У курильщиков болезни сердца преждевременно развивались в два раза чаще, чем у некурящих, у тех, кто пьет – на 50% чаще по сравнению с трезвенниками.

Кокаин увеличивал риск преждевременного развития болезней сердца почти в 2,5 раза, амфетамины – почти в 3 раза.

В среднем при употреблении одного вещества риск преждевременных сердечно-сосудистых заболеваний удваивался, при употреблении четырех и более – увеличивался в девять раз. Эта связь была более выразительной для женщин.

У людей, которые употребляли наркотики, сердечно-сосудистые заболевания развивались крайне преждевременно в 1,5-3 раза чаще.

Авторы указывают, что это наблюдательное исследование, которое не может доказать, что в рассматриваемых случаях причиной болезней стали именно курение, употребление алкоголя или наркотиков.