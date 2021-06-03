Нарушение баланса омега-6 и омега-3 связали с риском развития психоза

Ученые обнаружили, что баланс между омега-6 и омега-3 снижает риск развития психоза. Особенно, если обратить внимание на питание в подростковом возрасте.

Сначала в исследование учитывали данные беременных женщин, которые должны были родить в период с 1 апреля 1991 года по 31 декабря 1992 года. Всего анализ охватил 14 541 беременную, 13 988 детей, которые дожили до 1 года.

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Впоследствии, участники посещали клиники в разное время по мере взросления. Дети проходили антропометрические измерения, заполняли анкеты и сдавали образцы крови.

Позже основой выборки стали подростки 17 лет (5 215) и молодые люди в возрасте 24 лет (4 019). Для того чтобы определить уровни содержания омега-6 и омега-3, у них брали кровь.

Также, участникам исследования задавали 12 вопросов о психотических переживаниях, в том числе о наличии галлюцинаций, бреда и навязчивых мыслей. После этого их опрашивали на предмет симптомов депрессии и генерализованного тревожного расстройства.

Результаты исследования

Ученые получили мало доказательств того, что уровень полинасыщенных жирных кислот связан с психическими расстройствами в возрасте 17 лет.

У 24-летних участников исследования с психосоматическими расстройствами, депрессией и генерализованным тревожным расстройством обнаружили более высокие уровни омега-6, чем омега-3. В частности, у этой группы людей был дефицит докозагексаиновой кислоты.

Семнадцатилетние подростки с повышенным уровнем омега-3 жирной кислоты имели сниженный риск развития психотического расстройства на 56% в течение 7 лет.

Результаты остались теми же при учете пола, индекса массы тела, наличия вредных привычек (курения) и социально-экономического статуса.

Именно баланс омега-6 и омега-3 жирных кислот важен, а не их абсолютный уровень. Увеличение доли омега-3 при снижении омега-6 может указать на риск развития психических заболеваний (по крайней мере частично). Но исследование необходимо повторить,

– рассказал старший автор работы профессор Дэвид Коттер.

Он добавил, что если результаты окажутся правильными, повышенное потребление омега-3 с пищей среди подростков может предотвратить развитие психоза в раннем возрасте.