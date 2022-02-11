Нарушение циркадных ритмов: нашли новую причину болезни Альцгеймера

Ученые установили, что нарушение суточных циркадных ритмов приводит к развитию болезни Альцгеймера из-за сбоя в работе иммунных клеток.

Ученые показали, как именно сбои в суточных колебаниях нарушают работу иммунной системы и когда она прекращает бороться с главным признаком нейродегенерации.

К слову Популярная теория не работает: открыли новый метод лечения болезни Альцгеймера

О новой потенциальной причине развития болезни Альцгеймера сообщили американские исследователи из Ренсселерского политехнического института.

Нарушения циркадных ритмов и болезнь Альцгеймера

Связь этой болезни с нарушениями циркадных (или суточных) ритмов уже известна. Например, у человека за годы до появления первых симптомов могут быть проблемы со сном.

Сейчас ученые проследили, как это работает на молекулярном уровне. Они измеряли активность иммунных клеток, ответственных за удаление токсичных для нейронов белков – скоплений бета-амилоидов в головном мозге.

В нормальных условиях иммунные клетки выполняют свою работу в соответствии с суточными циклами, контролируемыми циркадными ритмами. При сбоях в циркадных ритмах их работа нарушалась.

Дальнейшие наблюдения показали, что причиной этих колебаний был гепаран белок на поверхности клеток.

Как он работает? Белок реагирует на циркадные ритмы и, как показали предыдущие исследования, играет роль в очистке от бета-амилоидов.

Результаты раскрывают механизм, который связывает нарушения циркадных ритмов с болезнью Альцгеймера, а также подчеркивают важность иммунных клеток в этих отношениях,

– отметили авторы.

Важность результатов

Эти результаты важны как для профилактики болезни Альцгеймера, так и для разработки целевых лекарственных средств.

В дальнейших исследованиях ученые планируют определить, как циркадные ритмы регулируют уровни гепарана на клеточной поверхности, чтобы научиться контролировать симптомы болезни Альцгеймера и замедлять прогресс нейродегенерации.