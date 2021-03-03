"Наш мир становится слишком громким": почему следует заботиться о своем слухе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила специальный день, посвященный охране здоровья уха и слуха. Международный день охраны здоровья уха и слуха отмечается ежегодно 3 марта. Почему важно заботиться о своем слухе – читайте дальше.
Источник:24 канал
На сегодня потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. В ВОЗ сообщают, что от глухоты и нарушений слуха страдают около 360 миллионов человек.
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Специальный день был учрежден для того, чтобы напомнить всем о том, как важно заботиться о себе, в частности о своем слухе.
Основными причинами глухоты и тугоухости (неполной потери слуха) являются:
- генетические нарушения,
- хронические инфекции уха,
- ряд заболеваний: краснуха, корь, свинка, менингит,
- влияние некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды.
От глухоты и нарушений слуха страдают около 360 миллионов человек / Фото: Getty Images
"Статистика нарушения слуха в украинцев не радует"
В этом 2021 году общественная организация "Почувствуй" в очередной раз провела однодневную акцию "Проверь слух" в Киеве.
Почти 600 человек получили возможность бесплатно проверить свой слух и что самое важное, большинство из них делали это впервые в жизни. Как и ожидалось, статистика снова не радует: в целом у каждого пятого выявлены нарушения слуха,
– заявили в ОО "Почувствуй".
Так, в течение дня был проверен слух в 141 ребенка, из них в 14 уже имеют определенные нарушения.
"Также нарушения выявлены у каждого 7 участника проверки в возрасте от 18 до 30 лет. Это если вы до сих пор думаете, что снижение слуха это лишь возрастное нарушение", – добавили в пресс-службе.
Симптомы нарушения слуха
Предлагаем вам ответить на следующие вопросы. Если на большинство из них будет ответ "Да", тогда вероятно у вас есть снижение слуха и следует обратиться в центр слухопротезирования.
1. Замечаете ли вы, что люди вокруг вас бубнят или разговаривают тихо?
2. Сложно ли вам общаться в шумных местах (кафе, ресторан и т.д.)?
3. Часто ли вам приходится включать звук, скажем, на гаджетах громче?
4. Часто ли члены вашей семьи или знакомые жалуются, что им приходится несколько раз повторять сказанное?
5. Приходится ли вам смотреть прямо на собеседника, чтобы лучше понимать сказанное?
6. Заметили ли вы, что ежедневные звуки (птицы, часы и т.д.) исчезли?
Заметим, что нарушение слуха может возникнуть в любом возрасте. Однако чаще всего люди впервые сталкиваются с этим в возрасте от 65 лет и старше.
Профилактика потери слуха и глухоты
Использованы данные Минздрава Украины
- вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок (в частности – прививки от кори, менингита, краснухи и свинки);
- вакцинация девушек подросткового возраста и женщин репродуктивного возраста против краснухи;
- предотвращение развития цитомегаловирусной инфекции у беременных женщин, что предполагает соблюдение правил гигиены, раннюю диагностику и лечение инфекционных заболеваний;
- своевременное выявление среднего отита у детей, оказание необходимой медицинской помощи или хирургическое вмешательство;
- отказ от применения лекарственных средств, которые могут иметь негативное влияние на слух, а при необходимости, применение этих средств только по назначению и под контролем врача;
- ранняя диагностика пороков слуха у новорожденных детей, принадлежащих к группе высокого риска (к примеру, если у кого-то из членов семьи есть пороки слуха или ребенок родился с низкой массой тела, асфиксией, желтухой или менингитом), в случае необходимости – назначение надлежащего лечения;
- уменьшение негативного влияния громких звуков и шума.
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