Нарушение сна после COVID-19: что известно о коронасомии
Еще одним следствием после коронавирусной инфекции стали проблемы со сном. Распространенное влияние COVID-19 получило название "коронасомния". Что известно об этом – читайте дальше.
Источник:Инстаграм-страница @sviy.doc
Коронасомия: что это такое
Многие после "ковида" признаются, что имеют нарушения сна. Исследователи, опубликовавшие отчет в Journal of Clinical Sleep Medicine, подчеркивают необходимость усиления скрининга по качеству сна и наблюдению за пациентами на наличие психологических и физических проблем, которые могут возникнуть.
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Подобное исследование провели на 843 взрослых в Великобритании. Так, почти 70% людей сообщили об изменении качества сна.
"Коронасомния" привела к увеличению использования фармакологических средств для сна. Опрос 5 525 канадцев показал, что 27% использовали снотворные во время и после болезни.
Что делать с нарушением сна после коронавируса
По мнению экспертов, методы для расслабления и когнитивно-поведенческая терапия являются более полезными, чем лекарства, которые могут быть связаны со значительными побочными эффектами.
Как можно улучшить сон
- Ограничить влияние стрессовых новостей, связанных с коронавирусом, ⠀⠀
- Уменьшить потребление алкоголя, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Избегать использования гаджетов в постели перед сном и сразу после подъема,
- Сбалансировано питаться,
- Быть физически активным,
- При необходимости – обратиться к психотерапевту. ⠀⠀⠀⠀⠀
Люди, переболевшие коронавирусом, жалуются на нарушения сна / Фото: Getty Images
Реакция соцсетей
В комментариях к публикации немало людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, признались в том, что также страдают от "коронасомии".
Что пишут пользователи в сети:
- "Уже 4 недели, как нарушение после коронавируса. До сих пор не могу спать, как когда-то".
- "У моей матери была бессонница несколько суток подряд (в период болезни), поэтому она принимала снотворные".
- "Я просыпалась больше месяца в четыре утра и не спала днем, впоследствии засыпала в двенадцать ночи"
- "Да, и сейчас есть. Я перенесла коронавирус на шестом месяце беременности. Качество сна было и так очень специфическое, а после болезни день и ночь совсем изменились".
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