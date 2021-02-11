Еще одним следствием после коронавирусной инфекции стали проблемы со сном. Распространенное влияние COVID-19 получило название "коронасомния". ⁠⁠ Что известно об этом – читайте дальше.

Коронасомия: что это такое

Многие после "ковида" признаются, что имеют нарушения сна. Исследователи, опубликовавшие отчет в Journal of Clinical Sleep Medicine, подчеркивают необходимость усиления скрининга по качеству сна и наблюдению за пациентами на наличие психологических и физических проблем, которые могут возникнуть.

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Подобное исследование провели на 843 взрослых в Великобритании. Так, почти 70% людей сообщили об изменении качества сна.

"Коронасомния" привела к увеличению использования фармакологических средств для сна. Опрос 5 525 канадцев показал, что 27% использовали снотворные во время и после болезни.

Что делать с нарушением сна после коронавируса

По мнению экспертов, методы для расслабления и когнитивно-поведенческая терапия являются более полезными, чем лекарства, которые могут быть связаны со значительными побочными эффектами.

Поэтому не следует сразу покупать в аптеке снотворные средства! ⁠⁠⠀

Как можно улучшить сон

Ограничить влияние стрессовых новостей, связанных с коронавирусом, ⠀⠀

Уменьшить потребление алкоголя, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Избегать использования гаджетов в постели перед сном и сразу после подъема,

Сбалансировано питаться,

Быть физически активным,

При необходимости – обратиться к психотерапевту. ⠀⠀⠀⠀⠀



Люди, переболевшие коронавирусом, жалуются на нарушения сна / Фото: Getty Images

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В комментариях к публикации немало людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, признались в том, что также страдают от "коронасомии".

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