Отметим, что по данным правительства, объем Фонда борьбы с распространением коронавируса в 2020 году составил 80,9 миллиарда гривен. Из этих средств использовали 78,4 миллиарда.

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Справка: проведение аудита было одним из требований Международного валютного фонда. Согласно подписанному в прошлом году меморандуму с МВФ, завершить проведение аудита Украина должна была до 1 апреля 2021 года. Интересно, что по условиям соглашения, к проведению аудита должны были привлекать внешних независимых аудиторов, хотя, учитывая ответ на запрос ЭП, этого сделано не было.

Результаты аудита

В целом, по итогам проверки Служба выявила финансовых нарушений на 406,8 млн гривен.

Кроме того, аудиторы выявили проблемные вопросы во время использования средств "коронавирусного" фонда, которые повлияли на эффективное их использование на сумму 25,62 миллиарда гривен.

Общий объем кассовых расходов из фонда в 2020 году составил 66,53 миллиарда гривен.

Перечень ведомств, допустивших больше всего нарушений:

Минздрав – 249,3 миллиона гривен (в том числе нарушений, которые привели к потерям бюджетных средств на 18,9 миллиона гривен);

Министерство развития общин и территорий — 87,9 миллиона гривен (в том числе нарушений, которые привели к потерям бюджетных средств на 78,9 миллиона гривен);

МВД – 26,5 миллионов гривен(в частности нарушений, которые привели к потерям бюджетных средств на 10,3 миллиона гривен);

Министерство культуры и информполитики — 21,5 миллиона гривен (в том числе нарушений, которые привели к потерям бюджетных средств на 1,2 миллиона гривен).

Дополнительные примечания: в ходе аудита COVID-фонда государственные аудиторы в целом провели 962 мероприятия государственного финансового контроля, в частности 1 аудит Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, 3 аудита выполнения бюджетных программ, 280 ревизий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, 457 проверок закупок и 221 мониторинг процедур закупок.