Индийские врачи заметили необычные симптомы у пациентов, инфицированных Delta-вариантом. По словам врачей, раньше эти симптомы не наблюдались так часто.

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Шесть врачей, которые лечат больных коронавирусом, сообщили о том, что у больных часто бывают нарушения слуха, тяжелые расстройства желудка и тромбообразования, которые приводят к гангрене. Медики связывают эти симптомы с вариантом Delta.

У некоторых пациентов развиваются микротромбы или маленькие сгустки крови, настолько серьезные, что приводят к гибели пораженных тканей и развитию гангрены,

– рассказал кардиолог из Мумбаи Ганеш Манудхане.

Он вспомнил, что двоим его пациентам пришлось ампутировать пальцы и стопы.

Кроме этого, врачи обнаруживают тромбы в кровеносных сосудах, которые питают кишечник, из-за чего пациенты страдают от боли в животе. Также больные часто обращаются за медицинской помощью из-за потери слуха, отека шеи и тяжелой формы тонзиллита.

Самый тревожный аспект нынешней эпидемии в Индии – это скорость, с которой вирус распространяется, в том числе среди детей,

– заметил педиатр Четан Мундада.

В начале июня ВОЗ начала маркировать новые штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не "дискриминировать или стигматизировать" страны, в которых они были впервые обнаружены.

Новые названия известных штаммов:

британский штамм – Alpha,

южноафриканский – Beta,

бразильский – Gamma,

индийский – Delta.

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