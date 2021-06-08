Индийские врачи заметили необычные симптомы у пациентов, инфицированных Delta-вариантом. По словам врачей, раньше эти симптомы не наблюдались так часто.
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Шесть врачей, которые лечат больных коронавирусом, сообщили о том, что у больных часто бывают нарушения слуха, тяжелые расстройства желудка и тромбообразования, которые приводят к гангрене. Медики связывают эти симптомы с вариантом Delta.
У некоторых пациентов развиваются микротромбы или маленькие сгустки крови, настолько серьезные, что приводят к гибели пораженных тканей и развитию гангрены,
– рассказал кардиолог из Мумбаи Ганеш Манудхане.
Он вспомнил, что двоим его пациентам пришлось ампутировать пальцы и стопы.
Кроме этого, врачи обнаруживают тромбы в кровеносных сосудах, которые питают кишечник, из-за чего пациенты страдают от боли в животе. Также больные часто обращаются за медицинской помощью из-за потери слуха, отека шеи и тяжелой формы тонзиллита.
Самый тревожный аспект нынешней эпидемии в Индии – это скорость, с которой вирус распространяется, в том числе среди детей,
– заметил педиатр Четан Мундада.
В начале июня ВОЗ начала маркировать новые штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не "дискриминировать или стигматизировать" страны, в которых они были впервые обнаружены.
Новые названия известных штаммов:
- британский штамм – Alpha,
- южноафриканский – Beta,
- бразильский – Gamma,
- индийский – Delta.