Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, чаще всего такие случаи случаются в Киеве и реже во Львове.

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Виктор Ляшко “Из-за этого было заявление Киевской городской государственной администрации, которое появилось после селекторного совещания в Минздраве и дополнительных разговоров министерства с заместителем КГГА, руководителем департамента здравоохранения, где мы четко сделали ударение на алгоритмах вакцинации, которых должны придерживаться все”.

Он напомнил, что сейчас вакцинируются в пунктах прививок вакциной AstraZeneca люди 65 лет с приоритетом для пожилых людей и с хроническими заболеваниями.

Если кто-то нарушает, то должен нести за это ответственность. Мы четко проговорили. Эти факты, когда кто-то вакцинировался вне очереди, а люди, которые были записаны, не получили вакцину, будут рассмотрены и будут проводиться служебные проверки,

- подчеркнул Ляшко.

Санитарный врач сообщил, что по информации, таких людей было примерно 90 в Киеве. Данную информацию проверят в Минздраве.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала