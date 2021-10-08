В общем написали заявление на увольнение по собственному желанию 2 590 врачей. Большинство уволеных – врачи-интерны и студенты медицинских факультетов, работавших в лечебных учреждениях.

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Невыносимые условия труда

Все они были вынуждены выходить на 26-часовые рабочие смены. Поэтому они вышли на протест. Они написали, что поняли, что их просто "бросили".



Врачи собрались на протест / Фото Мириам Альстер, Flash90

Дело в том, что правительство отказалось сократить максимальную продолжительность дежурства для всех врачей-интернов с 26 до 18 часов. Зато там предложили постепенное сокращение до 2026 года и только в 10 больницах в отдаленных районах. Однако для хирургов продолжительность дежурства осталась прежней – 26 часов.

Говорят, что сокращение может впоследствии распространиться и на все больницы страны, но только при условии, что удастся найти необходимый бюджет. А также, если комитет, созданный для изучения этого вопроса, не обнаружит ухудшение уровня оказания медицинской помощи.

Говорят, что пошли на крайнюю меру

Ассоциация "Мирша", представляющая интересы интернов, доставила заявления об увольнении к двери окружного управления Минздрава страны.

Мы собрались в очень печальный день. Нам пришлось пойти на крайнюю меру и отказаться от любимой работы,

– заявила глава ассоциации.

Она обратилась к министру здравоохранения и подчеркнула, что в работе интернов заинтересованы не только они сами, но и государство. Медики разочарованы тем, что требования врачей не нашли должного отклика со стороны правительства.

"Господин, министр, в ваших силах предотвратить наш выход на пенсию. Мы стоим здесь с разбитыми сердцами, осознавая, что бросаем больных, оставляем их без помощи. Мне все-таки хотелось бы надеяться, что вы и ваши товарищи в правительстве пойдете нам навстречу и удовлетворите наши требования, что нашли широкую поддержку в израильском обществе", – продолжила глава организации.

Внимание! В СМИ отметили, что охрана не позволила протестующим войти в здание окружного управления Минздрава и передать заявления официальных представителей министерства. Охранники попросили оставить заявления возле входа. Зато стажеры приклеили свои письма к двери.

Что говорят в правительстве

Израильские чиновники опасаются, что массовое увольнение врачей-интернов может создать проблемы с оказанием медицинской помощи в стране.