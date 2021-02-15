В Украине 15 февраля должна была стартовать долгожданная вакцинация от коронавируса, однако она откладывается. В Комитете по вопросам здоровья нации обвинили в этом министра Максима Степанова, который якобы поздно начал договоренности.

Почему вакцинация задерживается

Член профильного комитета Ольга Стефанишина в эфире заявила, что министр здоровья Максим Степанов виноват в том, что не организовал процесс. По ее словам, вакцина могла быть еще в декабре.

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"Другие страны мира начинали переговоры с производителями вакцины еще летом, Украина этого не делала. Лишь 10 декабря Степанов поручил государственному предприятию медицинских закупок Украины начать переговоры с производителями. В конце декабря он заблокировал эти переговоры и определил лишь одного поставщика в Китае, который через фирму-прокладку должен был бы доставить нам вакцины. Видим, что это откладывается. Другие варианты также для страны неизвестны", – заявила она.

Всю страну оставили в дураках. Были конкретные обещания властей, что с 15 февраля начнется вакцинация, но сейчас мы не имеем информации даже относительно вакцины. Сегодня (15 февраля – 24 канал) даже не было регулярного брифинга министра, возможно, из-за того, что людям нечего теперь сказать,

– сказала Ольга Стефанишина.

Какие вакцины Украина должна была получить

По ее словам, компания Pfizer должна была предоставить нам 117 тысяч доз, однако, якобы, эта поставка откладывается. Китайская вакцина приедет в Украину не раньше апреля.

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"Опять же – не удалось, завалили эту задачу. Чтобы исправить ситуацию, надо сосредоточенно работать, но к большому сожалению, Минздрав неудовлетворительно справляется в этом направлении", – добавила политик.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала