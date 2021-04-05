Степанов прогнозирует до 25 тысяч случаев COVID-19 в день
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что заболеваемость коронавирусом в Украине может вырасти до 25 000 случаев в сутки. Такое количество заболевших за 1 день ожидают в ближайшие две недели.
Источник:24 канал
В эфире одного из телеканалов Максим Степанов заявил, что украинцев ожидает достаточно напряженная ситуация с коронавирусом. И что ухудшение ситуации связано с нарушением карантинных ограничений.
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По его словам, еще две недели будет фиксироваться рост числа новых больных и числа госпитализированных.
Максим Степанов
“Нас ждет довольно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки”.
К слову, совсем недавно Степанов заявил, что напряженная ситуация с COVID-19 в стране будет длиться еще не менее 10 дней. Но после 15 апреля она может стабилизироваться.
Ситуация с коронавирусом в Украине: основное
- За минувшие сутки в Украине выявили 10 179 больных коронавирусом. Еще 254 человека сумерли, а 3 275 госпитализировали в больницы.
- Вакцинальная кампания проходит медленно. По состоянию на утро 5 апреля первую дозу вакцины получили 291 822 человека, а 2 дозы (то есть закончили вакцинацию) – 2 жителей страны.
- В красной зоне находятся 10 областей и Киев. В столице действует усиленный карантин: детские садики закрыты, а общественный транспорт перевозит людей по спецпропускам. Мэр города Виталий Кличко не исключает введения чрезвычайного положения, в том числе и комендантского часа.
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