Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что заболеваемость коронавирусом в Украине может вырасти до 25 000 случаев в сутки. Такое количество заболевших за 1 день ожидают в ближайшие две недели.

В эфире одного из телеканалов Максим Степанов заявил, что украинцев ожидает достаточно напряженная ситуация с коронавирусом. И что ухудшение ситуации связано с нарушением карантинных ограничений.

К теме Насколько опасен "южноафриканский" штамм: комментарий Степанова

По его словам, еще две недели будет фиксироваться рост числа новых больных и числа госпитализированных.

Максим Степанов “Нас ждет довольно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки”.

К слову, совсем недавно Степанов заявил, что напряженная ситуация с COVID-19 в стране будет длиться еще не менее 10 дней. Но после 15 апреля она может стабилизироваться.

Ситуация с коронавирусом в Украине: основное