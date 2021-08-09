Ученые рекомендовали дополнительную иммунизацию людям в возрасте от 60 лет и старше.

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Бустерная доза иммуногенная и необходима пожилым людям, прошедшим вакцинацию двумя дозами CoronaVac,

– говорится в сообщении.

Как долго длится иммунитет от CoronaVac

В исследовании говорится, что титры нейтрализующих антител существенно снижаются через 6 месяцев после введения двух доз CoronaVac среди пожилых людей, а бустерная доза быстро вызывает стойкий иммунный ответ.

Наше исследование поддерживает идею рекомендовать иммунизацию бустерной дозой пожилых людей,

– отметили разработчики вакцины.

Примечательно, что третья доза, введенная через 8 месяцев или более после второй дозы, значительно повысила уровни антител.

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