Как насчет CoronaVac: разработчики рассказали нужна ли третья доза

Разработчики китайской вакцины CoronaVac провели новое исследование, чтобы оценить иммунный ответ на введение двух доз препарата, а также целесообразность третьей (бустерной) дозы.

Ученые рекомендовали дополнительную иммунизацию людям в возрасте от 60 лет и старше.

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Бустерная доза иммуногенная и необходима пожилым людям, прошедшим вакцинацию двумя дозами CoronaVac,

– говорится в сообщении.

Как долго длится иммунитет от CoronaVac

В исследовании говорится, что титры нейтрализующих антител существенно снижаются через 6 месяцев после введения двух доз CoronaVac среди пожилых людей, а бустерная доза быстро вызывает стойкий иммунный ответ.

Наше исследование поддерживает идею рекомендовать иммунизацию бустерной дозой пожилых людей,

– отметили разработчики вакцины.

Что известно о бустерных дозах вакцин против COVID-19

Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через минимум 5 месяцев получает еще одну дополнительную усиливающую.

Рекомендацию вакцинации тремя дозами вакцин предварительно объявила компания Pfizer. В частности, ученые обнаружили, что бустерная доза их препарата может увеличить количество антител в 11 раз.

Кроме того, там говорят, что после третьей дозы вакцины вероятность нейтрализации штамма Дельта может вырасти вплоть до 100 раз, если сравнить данные до ее введения.

Примечательно, чтоили более после второй дозы, значительно повысила уровни антител.