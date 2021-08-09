Как насчет CoronaVac: разработчики рассказали нужна ли третья доза
Источник:MedRxiv
Разработчики китайской вакцины CoronaVac провели новое исследование, чтобы оценить иммунный ответ на введение двух доз препарата, а также целесообразность третьей (бустерной) дозы.
Ученые рекомендовали дополнительную иммунизацию людям в возрасте от 60 лет и старше.
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Бустерная доза иммуногенная и необходима пожилым людям, прошедшим вакцинацию двумя дозами CoronaVac,
– говорится в сообщении.
Как долго длится иммунитет от CoronaVac
В исследовании говорится, что титры нейтрализующих антител существенно снижаются через 6 месяцев после введения двух доз CoronaVac среди пожилых людей, а бустерная доза быстро вызывает стойкий иммунный ответ.
Наше исследование поддерживает идею рекомендовать иммунизацию бустерной дозой пожилых людей,
– отметили разработчики вакцины.
Что известно о бустерных дозах вакцин против COVID-19
- Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через минимум 5 месяцев получает еще одну дополнительную усиливающую.
- Рекомендацию вакцинации тремя дозами вакцин предварительно объявила компания Pfizer. В частности, ученые обнаружили, что бустерная доза их препарата может увеличить количество антител в 11 раз.
- Кроме того, там говорят, что после третьей дозы вакцины вероятность нейтрализации штамма Дельта может вырасти вплоть до 100 раз, если сравнить данные до ее введения.