По словам Радковской, мы как будто были в эре "до динозавров", а потом наступит "после". В то же время свой урок человечество хорошо усвоило.

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Наша жизнь уже не будет прежней. Мы уже привыкли к маскам, большинство людей научились мыть руки и правильно чихать. Все это дало нам большой урок,

– рассказала инфекционистка.

Радковская заметила: сейчас люди больше думают о том, чтобы не забыть дома маску, а не ключи.

Инфекционистка надеется, что однажды маски все-таки можно будет снять. Хотя стоит выделить и положительные аспекты "масочной" жизни. В частности, уменьшилось количество респираторных заболеваний, гриппа стало меньше.

Что еще рассказала инфекционистка

После коронавируса люди не могут потерять вкус или обоняние навсегда.

Кроме того, COVID-19 не вызывает выпадения волос.

Заразиться коронавирусом можно не только через воздух, но и через зараженные поверхности.

Интервью с инфекционисткой Лесей Радковской: смотрите видео