Искусственный интеллект определил эффективное лекарство

Преимуществом является то, что эти препараты уже одобрены к применению для людей, а потому не нужно тратить время на исследования, относительно их безопасности.

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До сих пор при поиске новых потенциальных лекарств против COVID-19 рассматривали лишь несколько мишеней в SARS-CoV-2 и клетке-хозяине, а также на воспалительные биологические пути.

40 препаратов уже применяют в лечении COVID-19

Теперь же команда из Кембриджского университета идентифицировала 200 потенциальных лекарств против COVID-19, 40 из которых уже изучаются в клинических испытаниях.

Обратите внимание! Учитывая, что 40 препаратов уже исследуются против COVID-19, это лишь подтверждает верность выбранной стратегии. Остальные 160 лекарств ранее не были ассоциированы с SARS-CoV-2.

Изучив тысячи белков, которые играют определенную роль в инфицировании организма коронавируса, нам удалось создать сеть, которая раскрывает взаимосвязь между ними,

– прокомментировал автор работы Тони Кузаридес.

Пока ученые выделяют два перспективных препарата:

сульфасалазин (применяют против ревматоидного артрита и болезни Крона);

и противомалярийный прогуанил.

Эти и ряд других препаратов вскоре могут быть перепрофилированы против COVID-19.

Перспектива открытия

Разработанный подход должен сработать и для поиска лекарств против новых штаммов SARS-CoV-2, а также против новых патогенов, которые могут приводить к вспышкам эпидемии.