Международная группа исследователей выделила 5 генов, которые активнее у молодых людей с тяжелыми симптомами COVID-19, чем у людей с более легким течением.

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Как проводилось исследование:

Ученые собрали образцы плазмы у 72 молодых госпитализированных пациентов с COVID19, 47 из которых были в критическом состоянии. Ни у одного из них не было каких-либо заболеваний, которые могли бы объяснить их симптомы.

Для контрольной группы команда также собрала образцы у 22 инфицированных молодых людей, которые имели более легкое или бессимптомное течение коронавируса.

Затем исследователи провели полногеномное секвенирование образцов, секвенирование РНК, протеомику клеток, профилирование цитокинов и иммунофенотипирование.

Анализ выявил 5 генов, которые были более активными у пациентов с тяжелыми симптомами. Один из них, ADAM9, оказался наиболее распространенным.

Когда ген ADAM9 был заблокирован в ткани легких человека in vitro, вирус был менее эффективен при самовоспроизводстве.

Исследователи предположили, что все 5 идентифицированных ими генов нуждаются в более глубоком изучении, особенно ADAM9.

Как эти знания могут помочь больным

В перспективе активность таких генов можно будет отключать терапевтическими средствами, что значительно облегчит симптомы COVID-19.