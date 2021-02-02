Постковидный синдром (или long-covid) уже внесен в Международный классификатор болезней МКБ-10. Группа ученых из США и Мексики провела обзор крупных исследований, в которых описывались последствия коронавируса и обнаружила 55 симптомов, с которыми миллионы людей борются через месяцы после заболевания.

Источник: medrxiv

Как происходило исследование

В обзор включили 15 исследований из разных стран, которые охватывали около 44,8 тысячи пациентов 17-87 лет, перенесших легкий, умеренный и тяжелый ход COVID-19. Срок наблюдений составил от двух недель до 100 дней.

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Анализ показал, что не менее 80% людей, имеющих подтвержденный коронавирус в анамнезе, не чувствуют себя полностью здоровыми, а у некоторых симптомы не только сохранились, но и усилились через три месяца.

Какие симптомы чаще всего сохраняются после коронавируса

сильная утомляемость (58%);

хронические головные боли (44%);

нарушение концентрации внимания и проблемы с памятью (25%);

выпадении волос (25%).

У 34% переболевших обнаружили патологии легких на рентгеновских и КТ-снимках и повышении концентрации D-димера в крови, что указывает на высокий риск образования тромбов (20% пациентов).

Также в обзоре сообщается о таких последствиях, как давление в груди, одышка, ночная потливость, кашель, апноэ во сне, депрессии, тревожность и навязчивые состояния.

Авторы обзора отмечают, что лечение от COVID-19 не должно исчерпываться отрицательным результатом ПЦР-теста, наличием антител и выпиской из больницы.