Нашли ахиллесову пяту гриппа: открытие позволит создать универсальную вакцину от вируса

Ученым удалось определить антитело в организме людей, которое связывается с новой универсальной мишенью вируса, защищающей от инфицирования.

Это значит, что в будущем может быть не нужно ежегодно вакцинироваться от вируса постоянно мутирующего гриппа. В новой работе команды из США удалось обнаружить основу для потенциальной вакцины.

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Почему нужно вакцинироваться от гриппа каждый год

Обычно вакцины от гриппа заставляют иммунную систему вырабатывать антитела. Они распознают гемагглютинин вируса гриппа (НА), расположенный на его поверхности. Этот белок является хорошей мишенью для иммунных клеток. Однако из-за постоянной изменчивости и мутации нужно регулярно прививаться.

Нашли новую мишень

Теперь ученые обратили внимание на другой – более стабильный – участок НА в нижней части "стебля" белка. До сих пор ее игнорировали многие исследователи.

Теперь ученые изучили образцы крови вакцинированных и тех людей, которые переболели гриппом. Им удалось определить антитела, связывавшиеся именно с этим стабильным участком.

Эксперименты достаточно обнадеживающие

Эксперименты показали, что антитела распознавали многие штаммы сезонного гриппа, а также потенциально пандемические штаммы Н2 и Н5. У мышей антитела показали эффективную защиту от трех разных штаммов Н1.

Важно подчеркнуть, что эти антитела достаточно распространены у людей и относятся к классу, который производится в организме любого человека, объяснили авторы.

"Это значит, что остается применить доступные способы белковой инженерии и сделать вакцину, которая запускает выработку этих антител в достаточном количестве", – подытожила соавторница работы Дженна Гатмиллер.

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Ранее в клинических испытаниях ученые уже продемонстрировали, что таргетинг на "стебель" НА может создавать длительный иммунный ответ у человека. Эта экспериментальная вакцина – редкий пример, когда ученые обратились к малоизученной области белка в поисках универсальной мишени от вируса гриппа.