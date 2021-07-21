Кроме этого, уже и удалось идентифицировать терапевтические молекулы, нацеленные на эти консервативные участки. Исследование проводилось командой из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете.

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До сих пор ученые концентрировались преимущественно на блокировании вирусных белков для остановки репликации SARS-CoV-2. Но атака на вирусный геном также может блокировать репликацию вируса, ведь в инфицированной клетке вирусная РНК составляет до двух третей от всей РНК.

В целом ученые идентифицировали 15 коротких сегментов генома SARS-CoV-2, которые могут быть его ахиллесовой пятой. Выяснилось, что эти части генома, выполняющие важные регуляторные функции, у разных коронавирусов они схожи между собой и очень редко подвергаются мутациям. К таким выводам ученые пришли после анализа этих сегментов на протяжении всего 2020 года.

Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2 консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективные для разработки эффективных целевых ингибиторов,

– рассказал автор исследования Харальд Швальбе.

Результаты исследования:

В целом ученые определили 69 небольших молекул, которые связывались с 13 из 15 вирусных РНК.

При этом три из них связывались исключительно с одним из сегментов. Это означает, что РНК SARS-CoV-2 могут быть потенциальной целевой мишенью для новых лекарств.

Сейчас команда ученых занимается тестированием потенциальных терапевтических кандидатов.