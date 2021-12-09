Его можно использовать для разработки терапевтического гидрогеля, а также для перевязки ран. Первые тесты уже показали, что такое лечение гораздо эффективнее существующих аналогов.

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Как работает этот белок

Группа сингапурских исследователей обнаружила, что белок Agrin способствует регенерации и заживлению ран. Все потому, что он активизируется сразу после повреждения кожного покрова.

Справка. При травме теряется большая часть внеклеточного матрикса (ECM) – он помогает восстановить ткани. Поэтому заживление ран длится дольше. В то время как Agrin принадлежит к группе белков этого внеклеточного матрикса.

Эффективнее гелей

Теперь ученые поняли, как работает этот механизм. Так что уверенно утверждают, что Agrin – наиболее перспективный для организма человека.

Как оказалось, Agrin активизировался вместе с повреждением и сохранял механическую структуру измененных слоев ткани с помощью процессов регенерации.

Доклинические эксперименты показали, что терапия на основе этого белка гораздо эффективнее существующих сегодня коллагеновых гелей.

Как его использовать

Теперь ученые рассматривают Agrin как основу для терапевтических гидрогелей с более мощными свойствами. Также им планируют дополнять перевязочные материалы для людей с ожогами и хроническими ранами (например, от сахарного диабета).