Нашли более эффективный способ улучшить здоровье при ожирении, чем похудение

Авторы обширного научного обзора оценили доказательства, свидетельствующие в пользу того, что борьба с последствиями ожирения может не фокусироваться на потере веса. Достаточно поддерживать физическую активность.

Распространенность ожирения непрерывно увеличивается уже несколько десятилетий. Соответственно, все больше людей пытаются похудеть: за последние 40 лет количество таких попыток утроилось. Ученые констатируют, что эти массовые усилия пока не смогли остановить эпидемию ожирения. Более того, у людей, которые по нескольку раз сбрасывают и снова набирают вес, увеличивается риск диабета и болезней сердца.

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Новое исследование ожирения

Ученые проанализировали большое количество данных об эффектах упражнений, диетах, фитнес-программах, долголетии и состоянии здоровья при ожирении. В обзор вошли более 200 метаанализов, которые объединяли данные многих исследований, охватывающих десятки тысяч людей.

Польза физической нагрузки во время ожирения

Авторы обзора пришли к выводу, что люди с ожирением, которые вели сидячий образ жизни, могут снизить риск преждевременной смерти на 30% и более, если начнут делать физические упражнения. Такой эффект они получат, даже если не удастся похудеть.

Ученые обнаружили, что в таком случае риск ранней смерти у них будет ниже, чем у людей с номинально нормальным весом, но в плохой физической форме. С другой стороны, большая часть исследований показывает, что при потере веса риск смерти снижается на 16%, но не всегда.

Уменьшение внутреннего жира

Ученые подчеркнули, что у людей, которые занимаются, даже при формально непобедимом ожирении, может сокращаться количество висцерального (внутреннего) жира, особенно опасного для здоровья. Это способно привести к снижению риска сахарного диабета 2 типа, болезней сердца и не только.

Улучшение обмена веществ

Еще один эффект упражнений – изменения в обмене веществ в жировых клетках и в регуляции их активности. Их чувствительность к инсулину может увеличиваться (соответственно, риск диабета и болезней сердца – снижаться) и сохраняется даже при ожирении.

Ранее ученые установили, что небольшое снижение веса поможет войти в ремиссию диабетикам даже с индексом массы тела в пределах нормы.