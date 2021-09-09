Он и управляет степенью иммунного ответа. А "поломки" в этом механизме приводят к быстрому и агрессивному росту опухоли.

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Так, исследователи из Университета Пердью изучали один из типов TReg клеток. Они обнаружили, что их функцию контролирует ген TCF-1. Оказалось, что без этого гена клетки становились сверхактивными и приобретали дополнительные свойства. А также становились воспалительнными, провоцируя тяжелые формы рака толстой кишки.

Дальнейшие наблюдения показали, что у людей с опухолью толстой кишки также присутствуют те же TReg, которым не хватает TCF-1.

Что известно об этих Т-клетках?

Регуляторные Т-клетки (TReg) необходимы для поддержания баланса в работе иммунной системы. TReg-клетки позволяют запускать необходимый иммунный ответ, а также сдерживать развитие аутоиммунной реакции. Существуют различные его типы. Ученые только сейчас начинают различать их роли и функции, чтобы получить инструменты для управления иммунным ответом.

Важность нового открытия

До этого момента было известно о многих основных регуляторах, однако связь гена TCF-1 и рака толстой кишки удалось обнаружить впервые.

Это открытие позволит сосредоточиться на новом механизме и разработать лекарства для более эффективной терапии определенных типов рака толстой кишки, уверены авторы.

Интересно, что одним из факторов риска рака толстой кишки и колоректального рака в целом являются антибиотики. Недавно ученые показали, что даже однократного, но длительного курса препаратов достаточно, чтобы повысить риски уже через 5 лет.

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