Теперь китайские ученые обнаружили химическое вещество, которое может помочь убить бактерии с множественной лекарственной устойчивостью. А также защитить людей от смертельных супербактерий.

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Речь идет о кристаллической аминокислоте под названием глютамин. Она может увеличить эффективность различных антибиотиков против патогенных грамотрицательных бактерий (это бактерии, которые не окрашиваются кристаллическим фиолетовым при окрашивании по Граму).

Что известно об этом веществе

Ученые из Университета Сунь Ятсена обнаружили, что глутамин подавлен в уропатогенной кишечной палочке, которая может сопротивляться нескольким антибиотикам.

Тест на мышиной модели показал, что глутамин обезоруживает бактерии, делая их мембраны более проницаемыми. Этим самым стимулируя приток антибиотиков в половые клетки.

Внимание! Исследователи обнаружили, что глутамин усиливает способность 4 типов популярных антибиотиков.

Они также выяснили, что глутамин может способствовать выработке нуклеозидов (основная часть которых входит в состав нуклеиновых кислот – искусственно синтезированных аналогов ДНК и РНК). Вместо этого они снижают устойчивость к антибиотикам.

Полученные результаты дают ключи к развитию эффективных подходов к профилактике хронических бактериальных инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.

Устойчивость к антибиотикам