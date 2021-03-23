Участники третьей фазы клинических испытаний вакцины "ЕпиВакКорона" написали в Минздрав России уже второе открытое письмо. По словам добровольцев, уже минимум 18 привитых заболели тяжелой формой COVID-19 с большим поражением легких.

Отсутствие антител

Из письма следует, что 120 участников финальной фазы клинических исследований сдали анализ на антитела с помощью тест-системы, рекомендованной Роспотребнадзором. Она доступна только в Москве, а тесты других производителей не обнаруживают антитела после вакцинации "ЕпиВакКороной".

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У 30% результаты были отрицательными, и поэтому как минимум треть привитых не получили иммунную защиту. Поэтому добровольцы организовали собственное исследование способности вакцины нейтрализовать коронавирус.

Анализ проб сывороток крови привитых провел старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, ассоциированный профессор Мичиганского университета Александр Чепурнов.

В нашем эксперименте ни один из образцов плазмы пациентов, вакцинированных "ЕпиВакКорона", не смог нейтрализовать SARS-CoV-2. О таких же результатах нам сообщили другие анонимные лаборатории,

– рассказали авторы письма.

Тяжелое течение после вакцинации

Опасения добровольцев подтверждают случаи заболевания COVID-19 среди привитых, в том числе в тяжелых формах. Авторы письма сообщили о 18 пациентах с большим поражением легких, которым требуется госпитализация. Добровольцы попросили министра здравоохранения Михаила Мурашко провести независимое от Роспотребнадзора исследование, поскольку научный центр "Вектор" находится под контролем ведомства.

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