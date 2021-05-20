Открытие нового человеческого патогена и случай заражения коронавирусом людей от свиней много лет назад расширяет число коронавирусов, которые представляют потенциальную угрозу человечеству. Пока неизвестно, могут ли они передаваться от человека к человеку. Но существует риск мутаций, которые точно могут сделать это возможным.

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Что известно о химерном коронавирусе

Несколько лет назад в Малайзии обнаружили следы инфекции нового коронавируса группы альфа. Он похож на тот, которым болеют собаки. Анализ генома вируса показал, что он химерный. Этот химерный коронавирус состоит из частей двух идентифицированных ранее собачьих вирусов, одного, что поражает котов и четвертого, который напоминает вирус свиней.

Такая странность вряд ли возникла внезапно. Скорее всего, она развивалась постепенно в среде с различными коронавирусами.

Это мозаика из нескольких различных рекомбинаций, которые повторялись снова и снова, когда никто не видит. А потом бум – и у вас есть такое чудовище,

– рассказал вирусолог из Техасского университета Бенджамин Нойман.

Это первая научная работа, в которой описана репликация собачьего коронавируса в людях. И для подтверждения такой способности необходимо провести больше исследований. Пока что ученым удалось вырастить этот вирус в опухолевых клетках собак, но пока не в человеческих.

В отличие от SASR-CoV-2 и других человеческих коронавирусов, нет четких свидетельств того, что этот штамм лучше приспосабливается к людям. Однако, по словам ведущего автора статьи и вирусолога Анастасии Власовой из Университета штата Огайо, заражение людей от собак может происходить гораздо чаще, чем считалось ранее. Возможно, этот конкретный вирус и не передается от человека к человеку, но доподлинно это неизвестно.

Что известно о больных химерным коронавирусом

Ученый вместе со своими коллегами изучала образцы тканей 8 детей, которые проживали в селах или пригородах штата Сарауак на Борнео, где регулярно контактировали с животными и дикой природой.

Эти дети были среди госпитализированных пациентов с пневмонией в период с 2017 по 2018 годы, которых тщательно проанализировали на следы человеческих и нечеловеческих коронавирусов.

Все дети пробыли в больнице от 4 до 7 дней и выздоровели.

Что известно о втором коронавирусе

Недавно исследователи из Университета Флориды сообщили о первых доказательствах наличия коронавируса свиней, который поражает людей. В 2014 – 2015 вирус нашли в сыворотке крови трех гаитянских детей, у которых была лихорадка.

Это дельта-коронавирус. Раньше считалось, что он инфицирует только птиц. Пока в 2012 году им не заболела свинья из Гонконга. Впоследствии в 2014 году этот вирус вызвал большую вспышку фатальной диарейной болезни у поросят в США. Тогда ученые обнаружили, что он заражает клеточные линии людей, свиней и кур. Лабораторные исследования показали, что вирус вызывает стойкую инфекцию и диарейные заболевания при попадании в домашнюю птицу.

Этот вирус поражает как птиц, так и млекопитающих. Я знаю, что нет других коронавирусов, способных на такое,

– рассказал один из исследователей.

Коронавирус из Гаити несколько отличается от коронавируса из Гонконга. Но вирусологи хотят проверить местных жителей на наличие антител к нему.

Напомним, что сейчас коронавирус делят на 4 вида:

альфа, бета, дельта, гамма.

Всем нам известен коронавирус SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии COVID-19, относится к бета-коронавирусам. К группе бета относятся и его "предшественники" – SARS-CoV-1 и MERS-CoV.