Отсутствие качественной помощи в первый месяц после онкологической операции приводит к большому количеству смертей в странах с низким и средним уровнем доходов.

Источник: The Lancet.

Как происходило исследование

В крупнейшем подобном исследовании ученые проанализировали данные около 16000 пациентов из 428 больниц 82 стран, которым сделали операции из-за рака молочной железы, рака желудка или рака кишечника в 2018 – 2019 годах.

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Авторы нового обзора указывают, что в странах со средним и низким уровнем доходов риск смерти онкопациентов после сложных операций в шесть раз выше, чем в развитых странах. При этом в странах с более низким выживанием онкопациентов в больницах меньше медицинских учреждений, которые занимаются послеоперационным уходом за больными.

Послеоперационная помощь уменьшает смертность

Так, в течение 30 дней после операций из-за рака желудка и рака кишечника в постсоветских странах пациенты умирали в 3-4 раза чаще, чем в развитых странах. Разницы же в смерти после лечения рака молочной железы обнаружено не было.

Авторы исследования отмечают, что после операций из-за рака, осложнения наблюдаются чаще, чем при вмешательствах в других случаях. Наилучшие результаты в больницах, которые характеризуются высокими стандартами послеоперационной помощи. В постсоветских странах с учреждениями, которые обеспечивают уход после операции, зафиксировано на 7-10 смертей меньше в расчете на 100 осложнений.

Исследование рассматривало риск смерти только в первые недели после операции, но не касалось долгосрочных результатов. В будущем ученые планируют закрыть этот пробел.