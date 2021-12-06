Нашли еще один фактор, который влияет на эффективность вакцин против коронавируса

Ученые обнаружили, что микробы в нашем кишечнике регулируют иммунитет и влияют на тяжесть течения COVID-19. Более того, состав микробиоты напрямую связан с уровнем антител после вакцинации против коронавируса.

В исследовании участвовали 138 жителей Гонконга в возрасте от 18 до 67 лет, все из которых получили вакцины SinoVac или Pfizer. Добровольцы сдали образцы крови и стула до прививки и через месяц после получения второго компонента препарата.

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Состав микробиома влияет на эффективность вакцин

Затем ученые сопоставили уровень антител с составом микробиоты кишечника каждого участника. Специалисты обнаружили прямую связь с низким иммунным ответом после вакцинации и отсутствием в кишечнике бактерии Bifidobacterium adolescentis. Этот вид бифидобактерий принадлежит к семейству пробиотических и живет в нашем кишечнике с рождения.

Но со временем его численность быстро снижается от стресса, антибиотиков и неправильного питания. Ранее та же группа выяснила, что эта бактерия отсутствует в кишечнике 85% взрослых жителей Гонконга.

Бифидобактерии играют важную роль в стимулировании работы иммунной системы, создают защиту от патогенных микробов, которые синтезируют витамины и расщепляют сложные углеводы. Компенсировать дефицит или отсутствие Bifidobacterium adolescentis в организме очень сложно.

Пробиотики в этом деле не помогут, вообще нет качественных исследований , которые бы подтверждали эффективность этих препаратов в лечении любых болезней.

По мнению ученых, эти результаты дают ключи к созданию терапевтических методов восстановления микробиоты кишечника для повышения эффективности вакцин.

Почему микробиом влияет на иммунитет

Есть два возможных механизма, с помощью которых наша кишечная микробиота может усиливать реакцию антител на вакцины.