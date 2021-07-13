Как происходило исследование

Новое исследование провели в Детройте, который расположен на 12-м месте в рейтинге городов с неблагоприятной окружающей средой в США.

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Ученые из больницы Генри Форда проанализировали данные более 2 тысяч пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией в больницы Детройта. Они также собрали информацию о месте жительства всех участников исследования и данные Агентства по охране окружающей среды об уровне загрязняющих веществ в атмосфере.

Влияние грязного воздуха на течение коронавируса

Результаты показали, что пациенты из наиболее загрязненных районов чаще нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Каждое небольшое увеличение уровня ультрадисперсных частиц было связано с более чем трехкратным риском потребности в ИВЛ и двукратной вероятностью госпитализации в отделение интенсивной терапии.

При этом авторы исследования не обнаружили связи влияния загрязненного воздуха с увеличением смертности пациентов.

Ученые отметили, что им еще нужно выяснить, как именно плохая экология связана с увеличением тяжести течения COVID-19, но предположили, что длительное воздействие загрязняющих веществ может ослабить иммунную систему, вызвать хроническое воспаление и снизить способность легких к самовосстановлению. Кроме того, ультрадисперсные частицы потенциально способствуют распространению патогена.