Ученые объясняют, что алкоголизм – на самом деле, ничто иное как процесс обучения и работы памяти. Мозг воспринимает алкоголь, как вознаграждение, и люди учатся ассоциировать его и даже среду, в которой пьем, с этой наградой.

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Принцип действия новых лекарств

Именно это подтолкнуло ученых к исследованию роли комплекса mTORC1, что помогает создавать связи между нейронами, которые усиливают воспоминания. Уже было известно употребление алкоголя активирует этот фермент в головном мозге.

Рапамицин Это препарат, который одобрен в США как противораковый и иммунопоглощающий препарат, который способен блокировать активность mTORC1. Его протестировали на мышах, имевших тягу к спиртному. В результате терапии выраженность зависимости от алкоголя снижалась.

Но с блокировкой mTORC1 есть проблема: этот фермент участвует не только в формировании воспоминаний, но и в обменных процессах в целом. Поэтому у людей, принимающих рапамицин в течение длительного периода, часто проявляются побочные эффекты: токсическое поражение печени и колебания сахара.

Решение проблемы токсичности

Ученые нашли две другие молекулы, которые не имеют такого эффекта. Первая молекула – RapaLink-1 – похожа на сам рапамицин. То есть, она тормозит активность фермента mTORC1. Вторая молекула – Rapablock, она действует как надстройка, сдерживающая RapaLink-1 или рапамицин. Секрет в том, что молекула Rapablock из-за своих немалых размеров не проходит через гематоэнцефалический барьер.

Он действует как фильтр, который не пропускает в мозг патогены и потенциально опасные вещества. Таким образом, пока RapaLink-1 или рапамицин вместе с Rapablock перемещаются по телу, эффекта нет. Но, добравшись до головного мозга, блокаторы фермента mTORC1 проходят внутрь, а Rapablock остается снаружи барьера. Это позволяет избежать побочных эффектов.

Недавно другая группа исследователей выяснила, что у людей, которые пьют алкоголь в малых дозах, риск плохих последствий сердечно-сосудистых болезней ниже, чем у трезвенников.